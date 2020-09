Mundo Na primeira reunião presencial em 6 meses, Papa Francisco pede orações pelo Líbano Visivelmente feliz pelo retorno, Francisco anunciou um dia de oração e jejum pelo país do Oriente Médio devastado por crises no campo econômico, político e humanitário

O papa Francisco realizou, nesta quarta-feira (2), a primeira audiência pública presencial após seis meses de restrições impostas para tentar conter a propagação do novo coronavírus no Vaticano. Visivelmente feliz pelo retorno, Francisco anunciou um dia de oração e jejum pelo Líbano, país devastado por crises no campo econômico, político e humanitário que se agr...