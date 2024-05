Mundo Lula pede liberdade de Assange às vésperas de possível extradição Nesta segunda-feira (20), o tribunal britânico decide o futuro do jornalista fundador do site WikiLeaks

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a pedir neste domingo (19) a libertação do jornalista Julian Assange, preso no Reino Unido e acusado de espionagem pelos Estados Unidos da América (EUA). O fundador do site WikiLeaks aguarda a decisão do Supremo Tribunal de Londres nesta segunda-feira (20) que pode extraditá-lo para os EUA. Lula afirmou que o jo...