Mundo Inglaterra deixa de exigir máscaras, libera aglomerações e retira restrições contra Covid Medidas valem a partir do dia 19, embora país enfrente alta de casos da doença

O uso de máscaras na Inglaterra deixará de ser obrigatório, exceto em instalações médicas, anunciou o premiê Boris Johnson. A medida valerá a partir de 19 de julho, data em que praticamente todas as restrições sociais em vigor para conter a pandemia serão encerradas, embora o Reino Unido enfrente uma alta no número de casos de Covid-19. No entanto, barreiras para entrada e...