Mundo Incêndio em boate no Equador deixa 2 mortos, e polícia fala em terrorismo Ao menos duas pessoas morreram e outras nove ficaram feridas em um incêndio que atingiu uma boate na cidade de El Coca, na região leste do Equador. As autoridades descreveram o caso como mais um "ato de terrorismo" no país assolado pela violência e que está sob estado de exceção

O incêndio ocorreu por volta das 22h de quarta, 10, no horário local, 0h de quinta no Brasil, segundo o jornal equatoriano El Telégrafo. As chamas se espalharam, e pelo menos 11 edifícios vizinhos também foram atingidos. Investigadores buscam pistas que levem aos criminosos, ainda não identificados. "Unidades policiais foram direcionadas imediatamente ao loc...