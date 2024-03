Mundo Grupo secreto da Rússia e dos EUA discute paz na Ucrânia A reportagem conversou com um russo e um ocidental que têm familiaridade com o movimento e contato com seus integrantes. A mais recente reunião foi no mês passado, em Istambul, na Turquia

Um pequeno grupo de acadêmicos russos e norte-americanos reúne-se secretamente há um ano e meio para discutir meios de chegar à paz na Guerra da Ucrânia. Os encontros são periódicos e contam com o conhecimento e a anuência de Moscou e de Washington. A reportagem conversou com um russo e um ocidental que têm familiaridade com o movimento e contato com seus integr...