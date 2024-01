Mundo Espetáculo biográfico sobre Elvis Presley chega a São Paulo No ano em que Elvis Presley completaria 89 anos, São Paulo recebe, a partir de agosto de 2024, no Teatro Santander, a montagem internacional "ELVIS - A Musical Revolution", musical que mostra a história da lenda do rock, com direção de Miguel Falabella

