Mundo Equador prende suspeitos de assassinar promotor que investigava invasão a TV Polícia do Equador prendeu nesta quinta, 18, dois homens suspeitos de envolvimento no assassinato do promotor que investigava a invasão de um canal de TV ao vivo por criminosos no último dia 9, quando uma série de ataques por organizações criminosas inaugurou uma nova crise de segurança no país.

César Suárez foi morto a tiros às 13h33 desta quarta-feira (15h33 no horário de Brasília), a caminho de uma audiência judicial. Ele dirigia na avenida do Bombeiro, no norte da cidade portuária de Guayaquil, no momento em que homens dispararam contra o carro. O veículo terminou com 18 marcas de tiro, 12 de arma longa e 6 de arma curta —o que não significa 18 tiros,...