Mundo Equador diz ter libertado todos os funcionários carcerários feitos reféns A notícia se desenha como um primeiro avanço da gestão do presidente Daniel Noboa em meio à atual e grave crise de segurança

O governo do Equador anunciou na noite deste sábado (14) que todos os guardas e funcionários carcerários que havia quase uma semana eram feitos reféns em penitenciárias do país foram liberados. A notícia se desenha como um primeiro avanço da gestão do presidente Daniel Noboa em meio à atual e grave crise de segurança. Havia dúvidas sobre o número de reféns, ...