Fortes chuvas fizeram estragos na noite de sábado (24) na província belga de Namur, dez dias depois de enchentes históricas causarem dezenas de mortes no país e na Alemanha. Desta vez, contudo, não houve vítimas.

A cidade de Dinant foi atingida pelas maiores enchentes em décadas, numa tempestade tão violenta que surpreendeu a muitos.

"Moro em Dinant há 57 anos e nunca vi nada parecido", disse Richard Fournaux, ex-prefeito da cidade às margens do rio Meuse e local de nascimento do inventor do saxofone do século 19, Adolphe Sax.

A água da chuva que jorrava pelas ruas íngremes arrastou dezenas de carros, amontoando-os em um cruzamento, e levou embora pedras de paralelepípedo, calçadas e seções inteiras de asfalto, enquanto os habitantes assistiam a tudo horrorizados das janelas.

Não havia uma estimativa precisa dos danos, com as autoridades da cidade prevendo apenas que seriam "significativos", de acordo com a TV belga RTL.

As chuvas intensas afetaram 11 cidades no vale do Meuse desde o anoitecer deste sábado, onde se formaram impressionantes torrentes de água, que lembram as imagens das enchentes de 14 e 15 de julho.

A tempestade causou estragos semelhantes, também sem perda de vidas, na pequena cidade de Anhee, alguns quilômetros ao norte de Dinant.

No entanto, o porta-voz do centro de crise nacional, Antoine Iseux, especificou que a situação não era "de forma alguma comparável" com a das recentes inundações, sem precedentes na história do país.

Aquelas chuvas afetaram principalmente a região de Liège e o leste da Valônia, a parte francófona da Bélgica, e causaram 36 mortes.