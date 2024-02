Mundo Carro invade pronto-socorro nos EUA e deixa um morto e cinco feridos Uma pessoa morreu e pelo menos cinco ficaram feridas depois que um veículo invadiu um hospital em Austin, no estado do Texas

Uma pessoa morreu e pelo menos cinco ficaram feridas depois que um veículo invadiu um hospital em Austin, no estado do Texas, EUA. A sala de emergência do St. David's North Austin Medical Center foi invadida por um automóvel desgovernado pouco depois das 17h30 de ontem, horário local, segundo a capitã Christa Stedman, porta-voz dos Serviços Médicos de Emergência do Con...