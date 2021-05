Mundo Cali, epicentro dos protestos na Colômbia, vê eclodir embates entre classe média e indígenas Terceira maior cidade da Colômbia começou com mais um foco de protestos no país contra a reforma tributária proposta pelo presidente Iván Duque se transformou num caleidoscópio de exigências e críticas ao governo

Em Cali, a terceira maior cidade da Colômbia, o que começou como mais um foco de protestos no país contra a reforma tributária proposta pelo presidente Iván Duque se transformou num caleidoscópio de exigências e críticas ao governo —de ações no combate à pandemia a emprego e educação, passando por demandas de minorias com grande presença no Valle do Cauca, onde a cidade e...