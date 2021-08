Mundo Brasileiros devem voltar a gastar com luxo fora do país Devido às restrições, os brasileiros realocaram seus gastos no mercado de luxo doméstico com o retorno gradual das atividades, a tendência é voltar a gastar fora do país

Na contramão de uma tendência mundial, os brasileiros que consomem itens de luxo querem aproveitar a retomada das viagens para gastar em grifes do exterior, enquanto reduzem as compras no mercado doméstico, segundo um levantamento da BCG (Boston Consulting Group). Os consumidores devem diminuir em 2,6% a procura por produtos e experiências da categoria no Brasil...