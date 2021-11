Mundo Boston elege 1ª mulher prefeita e não branca após 200 anos governada por homens brancos Michelle Wu também será a primeira pessoa não branca no cargo e a mais jovem líder em pelo menos um século, com 36 anos. Filha de imigrantes taiwaneses, a nova prefeita carrega bandeiras progressistas

Eleita prefeita de Boston com bandeiras progressistas, Michelle Wu coleciona pioneirismos. Será a primeira mulher escolhida pelo voto para liderar a capital de Massachusetts, depois de 200 anos em que só homens governaram a cidade. Filha de imigrantes taiwaneses, Wu também será a primeira pessoa não branca no cargo. Aos 36, é ainda a mais jovem líder do Executivo de B...