Mundo Bolsonaro é o único presidente da região que ainda não felicitou Boric 8 presidentes dos 9 maiores países da América do Sul já publicaram mensagens para o vitorioso

Dos 9 maiores países da América do Sul, o presidente Jair Bolsonaro (PL) é o único chefe do Executivo que ainda não felicitou Gabriel Boric por sua eleição no Chile. O candidato de esquerda, do partido CS (Convergência Social), venceu o 2º turno das eleições presidenciais no domingo (19.dez.2021). Derrotou o candidato de direita José Antonio K...