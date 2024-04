Mundo Aviões da FAB estão prontos para resgatar brasileiros no Oriente Médio “Estamos preparados e prontos para atender a qualquer pedido de resgate, desde que acionada pelas autoridades competentes”, diz a força aérea brasileira, em comunicado

Após o ataque do Irã contra Israel com drones e mísseis, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que está preparada para resgatar brasileiros nas áreas de conflito no Oriente Médio. “A FAB está preparada e pronta para atender a qualquer pedido de resgate, desde que acionada pelas autoridades competentes. Mantendo em constante prontidão, com suas tripulações e aero...