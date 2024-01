Mundo Ataque aéreo do Hezbollah no norte de Israel deixa mãe e filho mortos O marido de Mira e pai de Barak ficou levemente ferido e recebe tratamento médico

Ao menos dois civis israelenses, mãe e filho, morreram neste domingo (14) no norte de Israel, em uma área próxima à fronteira com o Líbano, após um ataque com mísseis antitanque reivindicado pelo grupo islâmico Hezbollah atingir sua casa na região agrícola. Mira Ayalon, 76, ficou gravemente ferida e faleceu no hospital, segundo os serviços médicos. Já seu filho,...