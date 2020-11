Mundo Ao G20, Bolsonaro diz apresentar 'dados concretos e não frases demagógicas' sobre política ambiental Organizada pela Arábia Saudita, edição atual do encontro do G20 ocorre por meio virtual, em função da pandemia do novo coronavírus

O presidente Jair Bolsonaro buscou neste domingo (22), durante a cúpula do G20, dar uma resposta à pressão internacional sofrida pelo governo na política ambiental, dizendo que mais da metade do território brasileiro tem vegetação nativa preservada e que o país vai "continuar protegendo" seus biomas. Ele defendeu um debate com dados concretos, sem demagogia, e diss...