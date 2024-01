Magazine Zé do Caixão reencarna em caixa com nove filmes de terror restaurados Com seis discos no formato Blu-ray, em definição HD, "Inside the Mind of Coffin Joe" -dentro na mente de Zé do Caixão- traz dezenas de extras, como documentários e os trailers de cinema originais dos anos 1960 e 1970

A empresa americana Arrow Films lança nesta segunda-feira (15), nos mercados americano e britânico, uma caixa com nove filmes restaurados de José Mojica Marins, morto em 2020, estrelados pela sua maior criação, o Zé do Caixão, e outros personagens do gênero do terror. Com seis discos no formato Blu-ray, em definição HD, "Inside the Mind of Coffin Joe" -dentro na men...