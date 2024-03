Magazine Victor e Leo retomam parceria em show após separação e cancelamento Dupla retornou aos palcos na noite de sábado (23), com show no estádio MorumBis, em São Paulo

Separada oficialmente desde 2018, a dupla Victor e Leo retornou aos palcos na noite de sábado (23), com um show no estádio MorumBis, em São Paulo. Mesmo com chuva, um grande público de 45 mil pessoas compareceu para dar seu aval à retomada da carreira. Não é uma volta como tantas protagonizadas no showbiz. Na verdade, é possível chamar esse início de turnê de uma...