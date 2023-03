Um mês após sua morte, Glória Maria (1949-2023) recebeu uma homenagem na cidade de Búzios, Região dos Lagos do Rio de Janeiro. A jornalista virou nome de uma via do badalado bairro de Geribá e justamente onde a ex-funcionária da Globo tinha um imóvel. As placas da antiga Rua Jamelão já estão sendo trocadas por Rua Jornalista Glória Maria.

A mudança foi feita por meio do Decreto Municipal nº 2.118, do prefeito Alexandre Martins (Republicanos), publicado no dia 17 de fevereiro em Diário Oficial. Segundo o documento, a alteração do nome da via aconteceu considerando o dever do Poder Executivo "de realizar homenagens cívicas, bem como elaborar na concretização da memorização da história e da proteção do patrimônio cultural imaterial do município".

Glória Maria morreu na manhã do dia 2 de fevereiro, aos 73 anos, vítima de um câncer. O tratamento que ela fazia para combater as metástases que existiam em seu cérebro deixou de fazer efeito.

Leia também:

- Morre a jornalista Glória Maria

- Relembre as últimas aparições de Glória Maria na TV, de onde estava afastada

- Glória Maria fez reportagens inusitadas, de gravidade zero a babá de panda; relembre

Em 2019, a jornalista descobriu um tumor no cérebro, tendo enfrentado o problema com cirurgia e imunoterapia. Em dezembro passado, a Globo informou que ela estava afastada da TV para tratar da saúde, mas acrescentou que isso já era previsto como parte do tratamento contra o tumor cerebral.