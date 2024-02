Neste sábado, 2, a pousada Recanto Oriental, localizada no distrito de Taquaruçu, na capital, lançará um novo projeto cultural chamado "Forró do Recanto", com a presença do Trio Canindé. O show terá duração de 3 horas, com entrada no valor de R$ 50 para casal, R$ 30 para solteiro e com gratuidade para hóspedes da pousada.

Para mais informações e reservas, basta entrar em contato pelos telefones (63) 99297-1448 ou 99212-8409.

Trio Canindé

O nome "Canindé" é uma homenagem às araras-canindés, símbolo de beleza e tradição para os tocantinenses, que reflete a essência do grupo em cultivar as raízes da cultura nacional com amor e reverência ao forró.

O trio palmense é composto por Vanderley Guimarães no zabumba, Maestro Raimundinho no acordeon, Mário Xará no vocal e triângulo e Nivaldo Viana no baixo.

O grupo traz a autenticidade e a energia contagiante do forró, com um repertório que vai desde os clássicos de Luiz Gonzaga até as composições contemporâneas de Alceu Valença, Falamansa e Flávio José.