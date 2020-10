Magazine Totó, cachorro de 'O Mágico de Oz', ganhará musical de animação produzido pela Warner O filme será baseado no livro infantil "Toto: The Dog-Gone Amazing Story of the Wizard of Oz", de Michael Morpurgo

Um dos mais famosos cachorrinhos do cinema, Totó, de "O Mágico de Oz", vai ganhar um musical de animação, que já está sendo produzido pela Warner. O filme será baseado no livro infantil "Toto: The Dog-Gone Amazing Story of the Wizard of Oz", de Michael Morpurgo. De acordo com o site americano Deadline, o roteiro ficou por conta de John August, conhecido por sua pa...