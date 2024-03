Com início nesta segunda-feira, 4, a 4ª Conferência Nacional de Cultura reunirá representantes do setor cultural de todo o país em uma semana de discussões em torno da cultura brasileira. O Tocantins, será representado no evento por uma delegação composta por 20 pessoas, eleitas na V Conferência Estadual de Cultura realizada pelo Governo do Tocantins.

O evento será realizado até o dia 8 de março, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília (DF) e terá como tema: Democracia e Direito à Cultura. Entre os membros da delegação tocantinense, 15 são da sociedade civil e cinco representam a gestão pública.

Participantes discutirão a cultura brasileira através de seis eixos temáticos, estabelecidos pelo Ministério da Cultura (MinC): Institucionalização, Marcos Legais e Sistema Nacional de Cultura; Democratização do acesso à cultura e Participação Social; Identidade, Patrimônio e Memória; Diversidade Cultural e Transversalidades de Gênero, Raça e Acessibilidade na Política Cultural; Economia Criativa, Trabalho, Renda e Sustentabilidade, e Direito às Artes e Linguagens Digitais.

Delegados eleitos para representarem o Tocantins

Entre os eleitos durante a conferência estadual, estão a presidente do Conselho de Políticas Culturais do Tocantins, Valéria Picanço. Por meio da assessoria da Secretaria da Cultura (Secult), ela reforçou o momento favorável para o desenvolvimento da cultura em todas as esferas.

“A Conferência Nacional de Cultura vai ser um momento ímpar na vida de todo fazedor de cultura. Acho muito interessante tudo o que vem acontecendo pré-conferência, com as movimentações do Estado, do Conecta, que é fórum de representantes da sociedade civil, que têm se movimentado há muito tempo. É uma movimentação do Brasil inteiro, todos os estados pensando e querendo participar das discussões", destacou.

Para o secretário da cultura, Tião Pinheiro, nessa retomada da cultura em todo o País, é muito importante essa discussão e a participação nesse processo da delegação tocantinense. “Norteada pelo tema Democracia e Direito à Cultura, a conferência certamente será um marco para as manifestações artísticas e resultará em elementos que contribuirão para o fomento e valorização da cultura”, afirmou o secretário, por meio da assessoria da Secult.

Em Brasília, os representantes do Tocantins deverão apresentar as propostas elaboradas e votadas durante a V Conferência Estadual, realizada em dezembro. As contribuições aprovadas são ligadas aos seis eixos temáticos, propostos pelo Ministério da Cultura, e elaboradas ao longo das discussões na conferência.

Confira a relação integrantes da delegação do tocantinense:

Sociedade Civil

Cláudio Nogueira Carneiro (Palmas)

Diego Silva Brito (Palmas)

Everton Francisco da Silva (Porto Nacional)

Kaio Almeida Alencar (Gurupi)

Karin Thatiana Dias (Palmas)

Luciélia de Aquino Ramos (Palmas)

Meire Maria Monteiro (Palmas)

Osmar Casagrande Campos (Palmas)

Thaíse Luciane Nardim (Palmas)

Thayssa Amanda Carvalinho Motta (Chapada de Natividade)

Thiago Henrique Omena (Palmas)

Valéria Maria Pereira Alves Picanço (Palmas)

Vanderson Suará Javaé (Formoso do Araguaia)

Vanessa Gonçalves da Silva (Porto Nacional)

Vitor Artur Mendonça Rodolpho de Castro (Palmas)

Gestão Pública