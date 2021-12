Magazine Thaila Ayala e Renato Góes celebram chegada do primeiro filho, Francisco Menino nasceu nesta quarta-feira (1º) após complicações na gravidez

Nesta quarta-feira (1º), nasceu Francisco, o primeiro filho de Thaila Ayala, 35, e Renato Góes, 34. A anúncio foi feito pelo ator em uma publicação nas redes sociais. "Seja bem-vindo, meu filho. Francisco nasceu", escreveu na legenda de uma foto em que aparece com o pé do filho marcado no braço. Ele completou a publicação com a hashtag #MelhorDiaDaMinhaVida. O nascimento ...