O cantor Sorocaba e sua esposa, a modelo Biah Rodrigues, celebram a chegada da filha Fernanda. A criança nasceu saudável. "Toda honra e toda glória a ele. Obrigada meu Deus", agradeceu Biah pelas redes sociais ao publicar uma imagem do pezinho.

Já Sorocaba confidenciou que ficou mais de 48 horas sem conseguir dormir. Ele publicou uma imagem na cama indo descansar, e Biah o chamou de "guerreiro" por ter estado ao seu lado o tempo todo.

A dupla com Fernando e a ex-miss Distrito Federal já são pais de Theo de um ano e meio e compartilharam a novidade da gravidez em junho no Instagram com uma foto da família e do cantor segurando um teste positivo.

O artista escreveu que ter um irmão é contar com alguém para todos os momentos da vida. Por isso, ele e a mulher decidiram proporcionar isso para o filho Theo. "Que ele (ou ela) cresça e se desenvolva com muita saúde no seu ventre, amor, se Deus quiser! Estou ansioso pela chegada do nosso novo filho!", escreveu.

A esposa de Sorocaba também comemorou o aumento da família com a gravidez. Ela publicou no Instagram a mesma foto que Sorocaba e escreveu que agora eram quatro e que o filho Theo foi promovido a irmão mais velho.