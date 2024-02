Magazine Série 'Bom Dia, Verônica' ataca o conservadorismo em sua 3ª e última temporada Cercada pelos prédios do centro de São Paulo, cenário da própria série, a atriz se emocionou no evento de lançamento promovido pela Netflix e denunciou o fato de vivermos num mundo masculinizado

Quando estreou em 2020, "Bom Dia, Verônica" levou debates urgentes sobre o papel da mulher na sociedade para as telas da Netflix. Nesta semana, ao chegar à sua terceira e derradeira temporada, a série mostra que foi além. Se em seu primeiro ano concentrou esforços em denunciar a violência doméstica e o feminicídio, no segundo examinou o fundamentalismo religioso e a co...