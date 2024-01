Magazine Rock in Rio divulga datas dos shows de Imagine Dragons e Ed Sheeran O Rock in Rio divulgou nesta terça, 23, as datas dos shows de duas de suas principais atrações. Os americanos do Imagine Dragons tocam no dia 14 de setembro, e o astro britânico Ed Sheeran se apresenta no dia 19 de setembro

O evento, um dos maiores festivais de música do mundo, acontece no Rio de Janeiro dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro. No dia 14, também se apresenta Lulu Santos, no mesmo palco de Imagine Dragons, e a data do show de Ed Shreean terá também Joss Stone, Gloria Groove e Jão, a sensação pop brasileira do momento, que está agora em turnê lotando estádios. Os ingressos p...