Magazine Raquele é a nona líder do BBB 24 Líder vai indicar quem está na mira dela nesta sexta-feira, 16. Michel, Giovanna, Isabelle, Rodriguinho, Fernanda e Pitel foram escolhidos para o vip da semana

Raquele conquistou a nona liderança do BBB 24, nesta quinta-feira,15. Participante foi chamada de planta, aqueles que não se movimentam no jogo, no último sincerão pelo eliminado Marcus. Antes de começar a prova do líder, Lucas Henrique teve uma última missão no mandato e vetou Davi da disputa. A líder vai indicar quem está na mira dela nesta sexta-feira, 16. Michel,...