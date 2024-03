Espetáculos, oficinas, palestras e peças de teatros estão entre as atrações gratuitas que vão celebrar o Dia Mundial do Teatro e o Dia Nacional do Circo, ambos comemorados no dia 27 de março. A Mostra Sesc de Teatro e Circo será de 26 a 28 de março, no Centro de Atividades, na região norte de Palmas.

Para participar, os ingressos têm que ser retirados uma hora antes do início de cada espetáculo, na bilheteria do Teatro Sesc em Palmas. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail teatrosescpalmas@sescto.com.br ou pelo telefone (63) 3212-9954.

Programação

A programação inclui espetáculos, oficinas, palestras e atrações como a peça "Maria Julieta e Zé Romeu", do Grupo Um ponto Dois, que traz uma releitura de um clássico de Shakespeare, com elementos da cultura popular brasileira do Maracatu. O espetáculo será apresentado no dia 26 de março, às 20h, no Teatro Sesc Palmas.

No dia 27 de março, terá o "Circo de Lambe Lambe", apresentado pela Trupe-açu Cia de Circo de Taquaruçu, que cria dentro de uma caixa, a atmosfera mágica e encantadora do circo, com histórias como "Camarim da Pulga", "Tá tudo Kombinado" e "Rua do Soleil", com o protagonismo feminino no mundo circense. A apresentação será às 12h30, no Centro de Atividades Sesc Palmas.

Outro destaque da programação é o espetáculo "E se a gente se conhecesse outra vez?", do Grupo ArtPalco, que aborda temas como amizade, amor e superação. A peça será apresentada no dia 27 de março, às 20h, no Teatro Sesc Palmas.

No encerramento do evento, no dia 28 de março, haverá apresentações como "Kadulino, o palhaço da corda bamba", da Os Kaco Cia de Circo, que mescla habilidades circenses como malabares, acrobacias e corda bamba. Além disso, a Cia Cenaberta apresentará uma adaptação livre de "O Pequeno Príncipe".