Magazine Produtores tocantinenses promovem conferência para incentivar a música amazônica Evento, que será online e gratuito, ocorre nos dias 22, 23, 24, 29 e 30 deste mês

Com a proposta de trabalhar a aceleração da cena musical do Tocantins e demais estados da região Amazônica, além promover iniciativas de capacitação para artistas fora do eixo Sul-Sudeste, a 2ª edição da Confere Talks será realizada nos dias 22, 23, 24, 29 e 30 de junho. O evento, que é totalmente gratuito e genuinamente tocantinense, será transmitido o...