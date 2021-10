Magazine Priscilla Alcântara, vestida de unicórnio, vence o reality The Masked Singer A vencedora ganhou R$ 150 mil para gastar no AliExpress e mais R$ 100 mil para gastos livres

A cantora Priscilla Alcântara, 25, venceu o reality musical The Masked Singer (Globo) após apresentações vestida de unicórnio ao longo do programa. Ela superou a performance do ator Nicollas Prates, 24, que cantou usando a fantasia de monstro. A vencedora ganhou R$ 150 mil para gastar no AliExpress e mais R$ 100 mil para gastos livres. Conhecida por aprese...