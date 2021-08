Magazine Post Malone, Jason Derulo e Alok estarão no Rock in Rio 2022 Vendas iniciam dia 21 de setembro e fãs ficam animados, festival é um dos mais esperados pós-pandemia

A organização do Rock in Rio anunciou nesta terça (24) as atrações do palco principal em um dos dias do evento, marcado para o ano que vem depois de ser adiado por causa da pandemia. Post Malone, Jason Derulo, Marshmello e Alok devem comandar a noite do dia 3 de setembro, misturando música eletrônica, pop, rap e R&B. Headliner da data, o americano Post Malone...