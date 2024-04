Magazine Portal Amazônico oferecerá concertos musicais gratuitos em Palmas Apresentações serão realizadas na quinta-feira (2) e sexta-feira (3) no Teatro Sesc Palmas, às 20h

Estreia nesta semana o concerto Portal Amazônico. A apresentação contará com a participação do cantor Lucimar e da Orquestra Viva Música. As apresentações serão realizadas na quinta-feira (2) e sexta-feira (3) no Teatro Sesc Palmas, às 20h. De acordo com a assessoria, o concerto Portal Amazônico entoará um repertório que trata da rica cultura e das belezas natura...