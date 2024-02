Estão abertas as inscrições para o processo simplificado da Polícia Militar (PM) que vai selecionar 40 cantores, entre crianças e adolescentes, para o Coral Infantojuvenil da corporação.

De acordo com o edital, as inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até o dia 22 de fevereiro, por meio do preenchimento de formulário eletrônico, disponibilizado por meio do link: https://forms.gle/RNg9iKp2w2DveHfV8.

As audições para o coral ocorrerão entre os dias 26 e 29 de fevereiro, no Quartel do Comando Geral em Palmas.

Do total de vagas, 28 vozes femininas serão selecionadas para os naipes soprano e contralto, além de 12 vozes masculinas para os naipes tenor e baixo.

Podem participar da seleção, crianças e adolescentes de Palmas, a partir de 10 anos completos ou a completar no ano corrente e máximo 17 anos.

Os interessados também devem estar devidamente matriculados em rede de ensino, ter aptidão musical e habilidade vocal e ter disponibilidade para frequentar as aulas e ensaios que ocorrerão às terças e quintas-feiras das 15h às 17h, na sede do Corpo Musical da PMTO, localizado nas dependências do Quartel do Comando Geral (QCG), na cidade de Palmas.

Os aprovados na seletiva que passarão a compor o Coral Infantojuvenil da PMTO já tem apresentações agendadas para o ano de 2024.

Dentre elas estão as apresentações em homenagem ao dia das mães, ao aniversário de Palmas, aniversário do Estado do Tocantins e o concerto de natal.

O Coral infantojuvenil da PMTO é um projeto comunitário musical sem fins lucrativos que será executado por meio da Diretoria de Programas Sociais (DPS) da PM.