Magazine Paulo Gustavo e Emicida serão homenageados no MTV MIAW 2021 O rapper receberá o prêmio Transforma MIAW Antirracismo e Paulo Gustavo será homenageado com o Transforma MIAW LGBTQIAP+, que será entregue a Thales Bretas, viúvo do ator

O ator e humorista Paulo Gustavo e o rapper Emicida serão homenageados no MTV MIAW 2021 como pessoas que impactaram a sociedade positivamente. A premiação acontece no dia 23 de setembro e tem transmissão simultânea na MTV Brasil e na fanpage oficial do canal no Facebook. O rapper receberá o prêmio Transforma MIAW Antirracismo e Paulo Gustavo será homenageado com o ...