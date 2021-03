Magazine Paul McCartney e sua esposa são vistos em praia no Caribe O ex-beatle irá lançar seu novo álbum "McCartney III Imagined" dia 16 de abril

O cantor Paul McCartney, 78, está passando suas férias no Caribe, ao lado de sua esposa Nancy Shevell, 61, com quem é casado desde 2011. Os dois foram fotografados em St. Barth em um dia ensolarado aproveitando a praia. Segundo uma fonte, do site The Sun, que avistou o casal "Paul e Nancy pareciam estar se divertindo muito. Eles estavam brincando no mar co...