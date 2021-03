Magazine Passeador dos cães de Lady Gaga tem alta após retirar parte do pulmão Em uma rede social, Fischer publicou um vídeo no qual mostra o momento em que se arruma para deixar o hospital após mais de um mês internado

Ryan Fischer, 30, o passeador de cães de Lady Gaga, 34, recebeu alta do hospital, em Los Angeles, após retirar parte do pulmão. Em fevereiro deste ano, ele foi alvejado no peito enquanto passeava com os animais da cantora –os buldogues franceses foram levados e devolvidos dois dias depois. De acordo com o site TMZ, Fischer teve complicações nos pulmões e cheg...