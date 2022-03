Após ganhar a prova do Anjo no sábado (26), Paulo André comemorou com o almoço do Anjo neste domingo (27). Atleta escolheu Arthur Aguiar, Pedro Scooby e Douglas Silva para participarem da refeição.

P.A. se emocionou com as mensagens de seus pais, irmãos e amigo. "Fica forte aí que a gente tá aqui torcendo por você", disse a mãe de Paulo André.

Na sequência, o pai do atleta também mandou uma mensagem de apoio para o filho: "Força, foco e fé. 'Tamo junto'".

Em um dos momentos, o filho do esportista aparece no vídeo, momento em que Paulo André não se contém em lágrimas.

Pedro Scooby, que estava ao lado de P.A solta: "Olha o PAzinho mané! Olha como é que está", disse ao ver o filho do atleta.

Pão para Arthur

Enquanto comiam, os brothers brincaram com o prato de comida de Arthur, falando sobre o pedaço de pão que havia ali. Chegaram a dizer que ele, quando voltasse para casa, não ia mais ter mulher.

O brother brincou, e disse que o pedaço "caiu" no seu prato. "Caiu. Tava passando ali ele se jogou. 'Eu vou também'", brincou Arthur.