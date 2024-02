Magazine Nicolas Prattes admite romance com Sabrina Sato pela primeira vez: 'É o amor' A confissão ocorreu em pleno Sambódromo do Anhenbi, no desfile das campeãs de São Paulo, na madrugada deste domingo, 18

Pela primeira vez desde que informações começaram a pipocar na internet, o ator Nicolas Prattes admitiu que está vivendo um romance com a apresentadora Sabrina Sato. A confissão ocorreu em pleno Sambódromo do Anhenbi, no desfile das campeãs de São Paulo, na madrugada deste domingo, 18. Em conversa com o jornalista Gabriel Perline, Prattes ficou sem gra...