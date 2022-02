Magazine Netflix divulga data da quarta temporada de 'Stranger Things' Criadores da série contam que a quarta temporada foi a mais difícil de fazer, mas também a mais gratificante

A Netflix revelou nesta quinta-feira (17) a data definitiva para a estreia da quarta temporada da série "Stranger Things": o primeiro volume da nova leva de episódios chegará no dia 27 de maio, enquanto o segundo desembarcará no streaming em 1º de julho. Em uma carta aberta aos fãs, os Irmãos Duffer, criadores da série, revelaram mais detalhes do que os fãs podem ...