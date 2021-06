Magazine Nasce Lilibet Diana, filha de Meghan Markle e príncipe Harry Meghan Markle e príncipe Harry planejavam ter sua filha em sua propriedade em Montecito, na Califórnia

Nasceu a filha do príncipe Harry, 36, e de Meghan Markle, 39, de acordo com o site Page Six. O nome escolhido foi Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, uma homenagem à rainha Elizabeth 2 e à falecida princesa Diana. "É com grande alegria que o príncipe Harry e Meghan, o Duque e a Duquesa de Sussex, dão as boas-vindas à sua filha, Lilibet 'Lili' Diana Mountbatten-Windsor ao mun...