Nasceram na noite de terça (19) as filhas gêmeas de Nanda Costa, 35, e da percussionista Lan Lanh, 53. Segundo a assessoria de imprensa da atriz, o parto foi rápido e tranquilo, e as mães e as meninas estão bem.

"Em breve, dentro do previsto, estarão em casa. A nova família, que não cabe em si de tanta felicidade, faz questão de agradecer todo o carinho e as boas vibrações dos fãs e amigos desde o início da gravidez", diz em nota a assessoria.

O anúncio da gravidez da atriz foi feito em junho, quando ela já estava de cinco meses. "Um segredo guardado com muito carinho! Somos 4. Duas Mães e duas filhas", escreveu na época Costa.

Em entrevista ao Fantástico, elas afirmaram que a gestação ocorreu após três tentativas. "Só queríamos que o doador tivesse saúde e suingue", disse a atriz.

Em 2019, Nanda Costa congelou óvulos após receber o convite para fazer o teste para a novela "Amor de Mãe", oferta que considerou "irrecusável". À época, a atriz assumiu que o plano era engravidar já naquele momento, mas adiou a iniciativa e, posteriormente, postergou novamente devido à pandemia.

"Tenho muita vontade de ser mãe. Por mais que falem: 'Cuidado, não tem poesia nenhuma', quero passar por essa experiência de amamentar, o parto", afirmou a atriz.