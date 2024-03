Magazine Morre Eric Carmen, cantor dos hits 'All By Myself' e 'Hungry Eyes', aos 74 anos Mulher do artista confirmou a informação nesta segunda-feira (11), mas não revelou a causa da morte

O cantor Eric Carmen, conhecido pelo sucesso "All By Myself", morreu aos 74 anos durante o fim de semana. A mulher do artista confirmou a informação nesta segunda-feira (11), mas não revelou a causa da morte. "Nosso doce, amoroso e talentoso Eric faleceu enquanto dormia, no fim de semana", afirmou Amy Carmen. "Para ele, foi uma grande alegria saber que, durante década...