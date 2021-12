Magazine Morre Beni Borja, que foi cofundador do Kid Abelha e mentor do Biquini Cavadão Embora seu rosto não seja conhecido do grande público, Beni Borja assina uma série de sucessos do pop rock brasileiro

Morreu nesta quinta-feira (23), aos 60 anos, Carlos Beni Carvalho de Oliveira Borja, o primeiro baterista do Kid Abelha e o primeiro produtor do Biquíni Cavadão. A morte foi confirmada no Instagram. Embora seu rosto não seja conhecido do grande público, Beni Borja assina uma série de sucessos do pop rock brasileiro. Entre eles, está "Fixação", que escreveu com Pa...