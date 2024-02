Magazine Mocidade Alegre é campeã do Carnaval 2024 de São Paulo Em segundo lugar, ficou a Dragões da Real com os mesmos 270 pontos da Mocidade, mas perdendo nos critérios de desempate

A escola de samba Mocidade Alegre é a campeã do Carnaval 2024. A agremiação do bairro do Limão, na zona norte de São Paulo, comemora o bicampeonato e o 12º título da sua história. Em segundo lugar, ficou a Dragões da Real com os mesmos 270 pontos da Mocidade, mas perdendo nos critérios de desempate. Isso mostra como a disputa foi acirrada desde o iníc...