Ministro do Turismo toca Pink Floyd em programa de TV

O ministro do Turismo, Gilson Machado, fez sucesso na internet nesta segunda-feira (30). Não foi por causa de nenhuma nova ação visando promover as viagens pelo país, mas por causa de uma participação no programa Opinião no Ar, da RedeTV!. Machado apareceu com sua sanfona e fez questão de dar uma palinha para o apresentador Luís Ernesto Lacombe e para os comentaristas Amanda...