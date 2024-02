O paraense Marcus Vinicius, 30, foi eliminado do BBB 24 com 84,86% dos votos. O resultado do paredão foi anunciado nesta terça-feira, 13.



A conclusão do paredão não surpreendeu o público, isto porque o brother enfrentou Davi e Isabelle na berlinda, ambos cotados como favoritos ao prêmio. O páreo explica o índice de rejeição do participante.

Dentro do programa, o comissário de voo foi indicado para berlinda depois de ser o segundo mais votado da casa, com seis indicações. Seus dois adversários foram colocados pelo líder Lucas.

Marcus chamou Michel, Giovanna e Raquele de samambaias no Sincerinho de Carnaval, de segunda-feira, 12, . "Se venderam por um Vip e três jujubas no quarto do líder para a Fernanda", afirmou.

Depois da dinâmica, Raquele tirou satisfações com ele, "quem é você para falar de alguém?" Porém, a discussão não durou e os dois se desculparam e abraçaram.