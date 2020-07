Magazine Músicos de renome desenvolvem métodos de aula fora dos padrões durante a quarentena Artistas focam em cursos online desde que sentiram a procura aumentar

Nas novas relações com a arte dentro do que se chama novo normal, algumas práticas se impõem enquanto muitos esperam a volta às atividades do pós-quarentena sem saber exatamente, de fato, o que será esse novo normal. Talvez, na música, ele já tenha chegado. Assim como o escoamento do material produzido pelos artistas passa obrigatoriamente pelas artérias das lives, o...