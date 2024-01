Magazine Ludmilla é anunciada no Coachella, principal festival musical dos EUA Festival anunciou a cantora como atração confirmada para os dias 14 e 21 de abril

Ludmilla, 28, vai representar o Brasil na edição 2024 do Coachella, principal festival musical dos Estados Unidos. O festival anunciou a cantora como atração confirmada para os dias 14 e 21 de abril. Ela se apresentará no mesmo dia de nomes como Doja Cat, J Balvin, Bebe Rexha, Lana Del Rey, Tyler The Creator, No Doubt e Peso Pluma. Leia também Anitta adverte fã que jogou tênis em ...