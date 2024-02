Magazine Katy Perry prepara novas músicas e anuncia saída de júri do programa American Idol Cantora ainda afirmou que tem muitas coisas planejadas para este ano e quer criar novas produções

A vinda de Katy Perry ao Rock in Rio em setembro animou os fãs brasileiros da cantora e, mais ainda, ela própria. A música afirmou que, além do festival de música esse ano, ela planeja seguir novos passos na carreira e lançar novas músicas. Por conta disso, ela também vai ...